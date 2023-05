Coeur de sorcière Tome 1 . Edition collector

Le destin d'une sorcière, d'une femme, d'une mère face aux dieux. Angrboda est une sorcière condamnée à l'anéantissement pour avoir refusé de partager tous ses secrets avec Odin, le roi des dieux nordiques. Transpercée et brulée vive à 3 reprises, elle parviendra à échapper à la mort, perdant sa mémoire et son coeur au passage. Ce n'est que le début d'une histoire plus troublante : Angrboda tombe amoureuse de celui qui lui rendra son coeur... Loki, dieu ô combien célèbre pour la discorde qu'il sème sur son passage. Voilà qui ne promet pas à Angrboda une vie paisible. Tour à tour mère de trois enfants terribles promis à un destin apocalyptique, Hel, déesse des morts, Fenrir, le loup craint par les dieux eux-mêmes, et Jörmungand, un serpent géant, Angrboda peut néanmoins compter sur son amie Skadi, la déesse de la chasse. Mais c'est oublier Odin qui veut retrouver Angrboda et lui arracher ses derniers secrets, quitte à déclencher le Ragnarök, la dernière guerre totale entre dieux, géants, créatures fantastiques qui détruira le monde.