Cahiers de l'enfance et de l'adolescence N° 8 : Trajectoires de jeunes. Errances, entre isolement et solitude

Etre isolé des autres est une expérience que chacun de nous a pu vivre lors des confinements face à l'épidémie de Covid-19. Ce temps d'isolement social n'a pas pour autant forcément amené à un sentiment de solitude. Nous parlerons ici d'expériences singulières de jeunes dont on sent comment la sortie de l'enfance, dans certaines conditions, a pu prendre la forme d'un parcours douloureux entre isolement et solitude. Comment le jeune d'un centre éducatif fermé vivra-t-il son temps d'isolement ? De nombreux mineurs non accompagnés ne terminent-ils pas leur parcours dans un isolement social et affectif dans leur nouveau pays ? Combien de professionnels de la protection de l'enfance ont pu accompagner des jeunes qui s'isolent du groupe d'amis, de pairs, et exprimer leur inquiétude : ont-ils choisi ce chemin ? Si chacun de nous a pu faire l'expérience de moments de solitude bénéfiques, éprouver la nécessité de s'isoler avant de reprendre son chemin, suffit-il d'opposer "solitude imposée" et "solitude désirée" ?