Les enquêtes d'Eliott et Nina, Tome 03. Le mystère de la maison hantée

Pour la fête du printemps de l'école, chaque classe doit tenir un stand. Eliott et Nina ont convaincu leur maîtresse d'aménager une maison hantée dans une salle inoccupée. Mais bientôt, le bruit court que le bâtiment est vraiment hanté ! Plus personne n'ose y mettre les pieds ! Eliott et Nina sont persuadés que cette rumeur est destinée à faire fermer leur stand, et décident de résoudre ce mystère !