L'hypertension artérielle. Prenez le contrôle de votre hypertension

L'hypertension artérielle concerne plus d'un milliard de personnes dans le monde dont 15 millions de Français. Son traitement permet d'éviter des millions d'accidents vasculaires cérébraux, d'insuffisance cardiaque, d'infarctus du myocarde, d'insuffisance rénale et de démence. Il repose sur des modifications du mode de vie et des médicaments. Cet ouvrage offre aux lecteurs les clés pour comprendre ce qu'est l'hypertension et sa prise en charge au travers des textes très courts. Il apporte également les réponses aux questions très concrètes qui sont posées par les milliers d'hypertendus avec qui l'auteur a échangé au cours de ces trente dernières années notamment sur l'alimentation, les médicaments, leurs bénéfices, leurs effets indésirables et comment s'en prémunir.