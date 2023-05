MilkForMyCoconut

Découvrez l'univers sensuel de Mateja Petkovic. Les illustrations de Mateja Petkovic naissent sous forme de silhouettes abstraites qui se concrétisent petit à petit, grâce à ses coups de pinceau et ses couleurs vibrantes, créant un équilibre magique et précaire entre abstraction et réalisme. Son domaine de prédilection est le corps humain, qu'il explore en profondeur, que ce soit en peignant des portraits ou en sublimant les relations et les émotions de ses modèles au travers de leur sexualité. Dans cet artbook érotique, l'auteur laisse libre cours à son talent pour donner naissance à des corps tantôt figuratifs, tantôt abstraits, qui suggèrent autant qu'ils dévoilent.