Arbitrer et s'ajuster dans un monde qui change. Adaptabilité & pensée critique

Le développement de l'esprit critique devrait être une priorité nationale ! Comment penser et agir dans un monde mouvant et énergivore avec sans cesse de nouveaux défis ? Comment devenir plus autonome, s'adapter et mieux vivre le changement ? Ce livre vous aidera à : - repérer vos fausses croyances et pensées limitantes ; - naviguer dans une masse colossale d'informations : trier, traiter, assimiler, utiliser les informations ; - découvrir les points forts de votre pensée critique et établir une stratégie pour améliorer vos points faibles ; - faire preuve de souplesse et d'agilité ; - allez plus loin avec la recommandation du Test WATSON-GLASERT (évaluation de pensée critique). Une collection humaine sur les compétences du XXIe siècle, l'efficacité personnelle et professionnelle ! La collection : Dans une époque d'accélération et de transformation de la société, ce sont d'abord les aptitudes humaines (soft skills ou "compétences comportementales") qui permettent à un individu de bien vivre son travail, de trouver sa place dans son équipe et de donner le meilleur de lui-même. Cette collection propose un accompagnement bienveillant fondés sur des outils et des clés pour aider à comprendre, reprendre confiance en sa capacité à agir et évoluer. Chaque ouvrage explore les 8 compétences clés du XXIe siècle : pensée critique - créativité - communication - collaboration - self-management - responsabilité sociale - leadership - compétences sociales et personnelles.