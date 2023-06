Enfants à bord ! Embarquer à tout âge

Enfants à bord ! Emabarquer à tout âge, est un ouvrage à destination des familles souhaitant partager leurs navigations estivales ou se préparant à un grand voyage avec leurs enfants. Le livre vous propose de multiples conseils pratique s'adaptant aux différents âges, aux différents programmes de navigation. Ce guide s'agrémente de témoignages et d'illustrations vous transportant dans un carnet de bord. On y trouve quatre chapitres suivant les différentes étapes de questionnement : de la maman enceinte aux grands parents naviguant, en passant par l'adolescence et les enfants atypiques. Fort de nombreuses années de voyage et de familles accompagnées, Julie propose un ouvrage loin des récits de voyage familiaux habituel. Pour la première fois cet ouvrage dégote les trucs et astuces d'une aventure en famille réussie. Passez le cap des questions, des inquiétudes et embarquez dans l'aventure de la navigation familiale !