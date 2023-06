les fleurs de sureau, dix façons de les préparer

Toute fleur s'apprivoise. C'est en partant de la ville il y a quelques années pour la campagne que j'ai découvert cette extraordinaire fleur comestible. Je l'ai cueillie furieusement la première année, je l'ai rêvée dans mes bouquets sans savoir seulement qu'elle n'y tiendrait pas. La fleur de sureau est délicate et sa floraison fugace. Je les guette et les attends chaque année avec impatience, leur saison est éphémère entre mi-mai et mi-juin. On ne voit plus qu'elles. Depuis le train à travers nos campagnes, dans nos jardins publics, il suffit d'y prêter attention.