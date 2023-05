12 mois de traversée en mère. Pour naviguer sur les émotions de la maternité

En devenant mère, nous apprenons à développer notre confiance (en nous, en notre enfant et en la vVie). et Ccette confiance, tel un signal radar, nous indique la direction à prendre et nous permet de garder le cap. Mais Cependant, lors de la traversée en mère, nous perdons souvent le signal, tout brouillé qu'il est par les vagues émotionnelles et les tempêtes de nos doutes. Que faire ? C'est en me mettant à l'écoute de moi-m'aime que je retrouverai confiance et intuition maternelles : en écoutant mes émotions, je saurai écouter celles de bBébé. En un mot : pour bien naviguer, il faut savoir plonger ! Découvrez dans cet ouvrage vos héritages inconscients et vos programmations familiales, votre profil psycho-émotionnel et votre façon de gérer le temps ou la colère. Travaillez à renouer le dialogue avec votre corps et avec votre coeur, apaisezr votre communication et redécouvrez le lâcher-prise. Prêtes à embarquer ? Ce que ce livre n'est pas : Uun énième livre pour vous apprendre comment éduquer vos enfants ; uUne autobiographie " Ma vie, mon oeuvre, mon post-partum " ; uUn essai psycho-philo en cinq tomes sur la matrescence ; uUn roman policier. Ce que ce livre est : Uun outil ludique pour observer vos actions et vos réactions de maman ; uUne occasion de prendre du temps avec vous-même ; uUne reconnexion à votre histoire familiale ; uUn petit bout de ma vie... mais aussi de la vôtre !