Ou étais-tu passé petit chaton ?

Lorsqu'un petit chaton rentre à la maison, les retrouvailles avec sa maîtresse sont touchantes. Elle l'interroge : "Où étais-tu passé, petit chaton ? Qui as-tu rencontré? Etais-tu heureux ? As-tu eu peur ? As-tu été courageux ? ". Puis elle lui murmure : "Je suis contente que tu sois bien rentré, petit chaton". Le texte, tout en simplicité et en douceur, offre une histoire touchante sur ce petit chaton et sa maîtresse, marqué par l'empathie et la nostalgie. Une belle façon métaphorique de parler de la maternité et du lien très fort qui relie une maman à son enfant. Les illustrations viennent décrire avec justesse et sensibilité les aventures de ce chaton. Le texte épuré laisse place au déploiement de tout un imaginaire riche et enfantin. Richard Jones nous rappelle aussi à quel point il est réconfortant de rentrer chez soi, pour mieux retrouver ceux qu'on aime.