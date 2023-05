Joey et les Rex Pistols Tome 6 : Bons baisers de Trifouillis-les-Os. 1 CD audio MP3

Les Rex Pistols reprennent du service ! Ou plutôt ils prennent des vacances... Place aux récits estivaux et farfelus d'aventures vécues par d'autres bandes de Trifouillis. On y croise des chiens des rues, mais aussi des chiens des villes, des montagnes et des champs. En randonnée, en camping, ou à la mer, les Rex Pistols sont dans tous les bons coups et accompagnent une galerie de personnages aussi loufoques qu'attachants, sans perdre le fil de leur répertoire rock.