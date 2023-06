Chantage princier - Le seigneur du désert

Chantage princier, Penny Jordan Epouser Luc D'Urbino, prince de S'Antander ? Huit ans plus tôt, cela aurait ravi Catherine. Folle amoureuse, elle s'était jetée dans ses bras, pour le regretter amèrement ensuite. Car Luc l'avait rejetée, aussitôt après l'avoir mise dans son lit ! Humiliée, elle n'avait eu d'autre choix que de fuir. Seulement voilà, l'homme qui l'a tant fait souffrir exige aujourd'hui qu'elle devienne sa femme et lui donne un héritier ! Le seigneur du désert, Susan Mallery Amoureux de Liana, une jeune Américaine, le prince Malik l'enlève, persuadé qu'elle ne résistera pas longtemps à la force de son désir... Peu à peu, en effet, Liana se laisse séduire et finit par accepter de suivre Malik dans le désert où une fête a été organisée à son intention. Sans se douter qu'elle va, à son insu, participer à son propre mariage... Romans réédités