La petite encyclopédie des points de guérison - 136 techniques pour soulager la douleur, calmer l'es

136 techniques pour soulager la douleur, calmer l'esprit et retrouver la santé Depuis des millénaires, partout dans le monde, les gens utilisent les thérapies par le toucher pour soulager les douleurs, tant sur le plan physique que mental et émotionnel. La petite encyclopédie des points de guérison réunit trois techniques énergétiques aux bienfaits innombrables : l'acupressure, le Reiki et la réflexologie. Très joliment illustrées, exposées simplement, étape par étape, ces techniques ancestrales, douces et efficaces, sont faciles à comprendre et à appliquer pour soulager toutes sortes de maux : migraine, rhume, stress, douleurs dorsales, insomnie... Grâce au petit format de cette encyclopédie, qui tient dans la poche, vous pourrez soigner vos proches et vous-même, dans toutes les situations.