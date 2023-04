Un air d'éternité

Châtillon-sur-Indre L'été 2018 s'annonce mouvementé pour Lisa : tandis qu'elle s'apprête à recueillir sa mère fragilisée par la violence de son ex-compagnon, elle doit également héberger son grand-père, Loulou, dont la maison est en travaux. Or cela fait huit ans que tous deux ne se parlent plus. La présence de Tim, son petit garçon qu'elle élève seule et que tous adorent, suffira-t-elle à apaiser les tensions ? Lisa a à peine le temps de se poser la question qu'elle est confrontée à un autre problème : la rénovation de la maison de Loulou met au jour une pièce condamnée contenant un mystérieux coffret. Comment Lisa aurait-elle pu imaginer que celui-ci renferme un terrible secret qui tourmente son grand-père depuis son enfance ? Tout commence en juillet 1939, lorsque la jeune Aurélia, inquiète de voir son monde vaciller face à la menace d'une nouvelle guerre, décide de tenir son journal des événements... A la suite de Lisa et d'Aurélia, deux héroïnes inoubliables, Clarisse Sabard nous entraîne dans une fresque familiale et historique éblouissante au coeur de la Seconde Guerre mondiale.