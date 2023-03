Dessin de perspectives. Colorisation au marqueur

Le dessin de perspective, étape indispensable à tout designer, architecte, graphiste, requiert une technique spécifique qui peut paraître difficile à appréhender. De même que sa mise en couleurs, nécessaire à toute présentation professionnelle, mais celle-ci est aujourd'hui grandement facilitée par l'emploi des marqueurs à alcool, qui offrent une latitude inédite à tous les créateurs. Cet ouvrage, unique en son genre, s'adresse aux débutants comme aux dessinateurs plus confirmés qui souhaitent perfectionner leur pratique. Remarquablement illustré, il s'appuie sur une pédagogie " par l'exemple ", développée étape par étape. Il présente ainsi, dans une première partie, les principes fondamentaux du dessin de perspective (à un, deux et trois points de fuite) et s'attache ensuite à leur mise en couleurs : choix des marqueurs, travail des aplats, luminosité des rendus, lavis, accentuation des volumes, dégradés dans les vitrages, gestion des ombres... Cet ouvrage a été conçu dans un esprit de partage et d'amour du dessin et de la mise en couleurs : tous les exemples présentés sont reproduits en noir et blanc à la fin de l'ouvrage, pour que le lecteur puisse les décalquer et s'exercer à son tour sur des cas concrets.