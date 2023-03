Le chat, le môme et le bison

Une nuit que l'on n'oubliera jamais ! Patrik a 10 ans. Il vit avec ses parents et son vieux chat. Un jour, son père lui annonce que son animal est malade et qu'il doit l'emmener chez le vétérinaire. Patrik a bien compris qu'il ne le reverra plus ! Alors, il décide de lui offrir une nuit d'aventures au fond de la forêt et il organise sa fugue. Il ne s'attendait pas à tomber sur un étrange parc enfermant des animaux que l'on lâche ensuite dans la forêt afin que les riches chasseurs puissent s'amuser. Avec ses nouveaux amis du collectif du Bison, il est bien décidé à les libérer ! Comment l'amitié entre un enfant et son animal dépasse toutes les peurs !