L'Effet 1%. Comment se débarrasser de ses mauvaises habitudes pour transformer sa vie... tout en douceur !

Où en sont vos bonnes résolutions ? Vous êtes-vous vraiment mis au sport ? Avez-vous réellement arrêté de fumer ? Avez-vous réussi à adopter un régime plus équilibré ? Et si, au lieu de grandes résolutions, il suffisait de prendre une petite habitude pour se changer la vie ? Les habitudes sont cette force invisible qui, lentement mais sûrement, influence votre quotidien et façonne votre identité, tout comme l'image que les autres se font de vous. Une minuscule habitude prise aujourd'hui peut ainsi transformer votre vie de demain. La méthode 1 % vous propose de changer de mode de vie pas à pas, 1 % à la fois : de petites actions pour de grands résultats ! Avec la méthode 1 %, Luca Mazzucchelli vous prend par la main pour vous aider à adapter les comportements qui comptent pour vous en petites actions faciles à répéter, et donc en bonnes habitudes durables. Une méthode simple et facile à mettre en place, grâce à des exercices, des exemples concrets et des outils pratiques. Ce livre est un best-seller en Italie et a été vendu dans plus de quinze pays !