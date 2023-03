Toutes les saveurs de l'Italie s'invitent dans votre cuisine avec Gruppomimo ! Laissez-vous transporter par plus de 50 recettes des chefs du restaurant Gruppomimo : des antipasti aux plats traditionnels, sans oublier les fameuses pasta et pizze, mais aussi des desserts gourmands ! Pietro et Emanuele vous guident pour réussir de véritables pâtes fraîches, pâte à pizza et foccaccia, et vous dévoilent tous les secrets de la cuisine de leur enfance. Les plats phares de votre restaurant préféré sont enfin à votre portée, ainsi que de nombreuses recettes inédites : coppitello di pesce fritto, pasta au pesto de pistacchio, risotto tartufo, Margherita à l'ancienne, angioletti... De quoi dégouliner d'amour pour les cuisines italienne et sicilienne !