Des recettes facile et rapides pour créer des bowls fait maison et se régaler ! A base de céréales ou de légumes, sucrés ou salés... les bowls sont le plat le plus pratique à faire à tous les moments de la journée pour faire le plein de vitamines. Dans ce livre, retrouvez 65 recettes de bowls, de toutes les couleurs, pleins de saveurs, pour piocher des idées de repas quand vous le voulez.