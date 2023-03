(Re)pensez vos organisations... pour engager vos collaborateurs. Le guide du design des organisations performantes

Réfléchir à travers le prisme de la structure est réducteur. Seul un audit complet des besoins, des pratiques tacites et des non-dits de l'organisation permet d'en organiser les processus et la stratégie afin de garantir l'alignement stratégique. Au-delà de la hiérarchie et de l'organigramme, l'informel prime souvent le formel. Savoir identifier les relais d'opinion et les noeuds de communication est essentiel pour concevoir une organisation adaptée et agile. Ce guide explique la démarche pas à pas, tout en rappelant les fondamentaux sur lesquels la méthode s'appuie, offrant ainsi au lecteur une feuille de route à personnaliser. Chaque double page est illustrée par des synthèses visuelles et opérationnelles. Toute organisation étant unique, une quinzaine d'interviews restituent les expériences innovantes vécues par des DRH de grandes entreprises (ENGIE...). Fondé sur une démarche itérative, l'ouvrage facilite les allers et retours entre la théorie et la pratique afin que chaque utilisateur puisse trouver sa propre voie et s'inspirer des bonnes pratiques. Familiarisez-vous avec les outils du diagnostic organisationnel et apprenez à redessiner les lignes de votre organisation au service de l'engagement de tous et de la performance globale !