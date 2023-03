Guide des oiseaux du Bassin d'Arcachon. Où, quand et comment les observer

Réserve naturelle du Teich, Réserve naturelle du Banc d'Arguin, prés salés d'Arès et de La Teste, île aux OIseaux... De nombreux lieux du Bassin d'Arcachon accueillent des oiseaux, migrateurs ou non, maritimes ou pas. Ce livre les recense, les décrit grâce à des critères d'identification et de magnifiques photos.