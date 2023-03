L'approche des schémas alimentaires. Comprendre ses comportements pour faire la paix avec son corps et son esprit

Un ouvrage abordant avec un regard différent six profils alimentaires types et des stratégies pour trouver l'équilibre. Les autrices sont des diététistes-nutritionnistes spécialisées dans le traitement des troubles du comportement alimentaire et dans la prise en charge de l'obésité. Dans ce livre, elles proposent une nomenclature novatrice pour définir les six grands schémas alimentaires qu'elles ont identifiés à travers leurs 20 années de pratique cumulatives. On découvre les profils du Restrictif, de l'Ambassadeur, de l'Insatisfait, de l'Equilibré, du Traditionnel et du Vortex, et les stratégies qui permettent d'optimiser leur relation à la nourriture. Ce livre est destiné autant aux professionnels (nutritionnistes, omnipraticiens, travailleurs sociaux, psychologues et infirmiers) en quête de nouveaux outils qu'au grand public, spécifiquement aux personnes qui ont du mal à comprendre pourquoi leurs tentatives de trouver le mieux-être sur le plan nutritionnel se soldent malheureusement par des échecs. L'approche des schémas alimentaires permet non seulement d'identifier son schéma, mais aussi de prendre conscience que, pour une fois, des pensées et comportements parfois non avoués sont plus communs qu'on ne le croit. Pour chaque schéma, les autrices établissent : - une définition claire ; - une évolution du schéma principal et ses mutations ; - des conversations fictives et des exemples concrets pour illustrer le propos entre un thérapeute et une personne avec 1 profil - et des stratégies pour moduler son schéma alimentaire de manière à être plus en harmonie avec soi, son alimentation et son poids. Tout au long de l'ouvrage, elles traitent des relations à la nourriture, d'image de soi, de santé et de perceptions qualitatives et quantitatives des aliments.