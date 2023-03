Betty Boum Tome 2 : Votez pour moi !

Betty Boum est une petite fille d'environ 6 ans qui croit rarement ce que les adultes lui disent. Elle leur répond toujours : "N'importe quoi ! ", puis imagine sa propre version des choses : une version plus amusante, plus folle, plus farfelue, tout simplement plus en phase avec ses attentes de petite fille ! 3 histoires : C'est moi qui commande - Desserts à go-go - Doudou, es-tu là ? La vitalité de Betty Boum nous emporte comme dans un tourbillon dans un monde où il ne pleut jamais, où les fantômes mènent leur vie comme vous et moi, où il n'est jamais l'heure de se coucher. Ses parents, plus ou moins complices de sa fantaisie débordante, ne s'ennuient pas une seconde.