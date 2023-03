Istanbul. Edition 2023

La capitale économique de la République turque se tourne vers l'avenir tout en préservant son charme d'antan. La ville a toujours été cosmopolite et c'est sûrement pour cette raison que l'on se sent très vite chez soi. Coupée en deux par le majestueux Bosphore, long de plus de 30 km, les saveurs exotiques des marchés colorés fascinent. Outre le sens de l'accueil des habitants, c'est le choc des cultures qui étonne et envoûte. Ici les muezzins appellent à la prière et des yachts déposent des milliardaires dans leur résidence sur le Bosphore. La ville ne dort jamais, on festoie dans tous les quartiers, jusqu'au petit matin. Les bains ne manqueront pas de ressourcer le touriste, pendant que les fastueux monuments livreront simplement l'histoire de la ville, vieille de plusieurs millénaires.