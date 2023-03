Les plus belles Balades à Vélo Normandie. Edition 2023-2024

Terre de contrastes, la Normandie offre une variété de paysages et de sensations qui se prêtent particulièrement à la découverte. C'est pourquoi le Petit Futé a choisi ce territoire pour développer sa collection des plus belles balades à vélo. Cette édition du guide propose ainsi des itinéraires répartis dans 5 départements, à l'adresse des cyclistes amateurs qui souhaitent allier sport et visites, ainsi que de bonnes tables et nuitées pittoresques, dans une région riche d'un point de vue architectural et historique. Des méandres de la Seine aux forêts bucoliques, des plages du déparquement aux célèbres falaises, sans oublier les marais et étangs, les circuits mettent chacun en valeur des aspects divers de ce territoire, permettant au lecteur de choisir en fonction de sa forme et de la météo ...