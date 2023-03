L'empathe, un héros malgré lui. Dépasser sa sensibilité pour investir le pouvoir de son intuition

Etre empathe, c'est comme avoir six sens au lieu de cinq, c'est évoluer avec une cape de superhéros sans le savoir. A l'insu de leur entourage, les empathes peuvent percevoir les émotions des autres, même sans en voir les manifestations directes. Sans contour de la sphère émotionnelle, un empathe risque de confondre ses propres émotions avec celles de ceux qui l'entourent. Dans cet ouvrage très personnel, Kristen Scwhartz répond sans détour à toutes les questions que nous pouvons nous poser en tant qu'empathe : Appartenons-nous à la famille des empathes ?? Comment sortir du cercle si familier de l'anxiété? ? Pourquoi avons-nous besoin de limites ?? Comment préserver notre énergie ?? Comment différencier l'intuition de la peur ?? Comment utiliser avec intelligence et sagesse notre cape de superhéros ?? En transmettant des stratégies de positionnement et en proposant des exercices pratiques, l'autrice souhaite que les empathes trouvent des solutions pour renforcer leur confiance en eux, leur autonomie, instaurer des limites, se protéger de l'énergie indésirable et se reconnecter à leur intuition. Une fois ces axes intégrés au quotidien, les empathes peuvent assumer la responsabilité de leur bien-être et investir pleinement leur pouvoir.