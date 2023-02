Sortir du labyrinthe. Le chemin pour aller de l'avant

Dans Qui a piqué mon fromage ? , Polochon et Baluchon font face à un changement bouleversant : l'épuisement de leur source de fromage préféré. Baluchon accepte ce changement et part à la recherche d'un nouveau fromage, tandis que Polochon attend, prisonnier du passé. Sortir du labyrinthe retrouve Polochon qui n'en peut plus de cette vie de résignation. Le labyrinthe est ici une métaphore pour une situation dont nous n'osons pas sortir, quitte à y laisser notre santé morale et physique. En suivant Polochon et sa nouvelle amie, Espérance, vous découvrirez comment vous y prendre. Spencer Johnson (1938-2017), diplômé de psychologie et docteur en médecine, a longtemps exercé comme chercheur. Il est notamment l'auteur des best-sellers Qui a piqué mon fromage ? et Le Manager minute. · Comment remonter la pente et changer de perspective face à une situation difficile. · Enrichir sa vie en quittant sa zone de confort. · Apprécier l'énergie procurée par certains défis. Préface d'Emerson, Austin et Christian Johnson. Postface de Kenneth Blanchard. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-Pascal Bernard.