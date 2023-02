Débuter à la gouache. Un guide coloré pour peindre le monde qui vous entoure

Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur l'art de la gouache et peignez ce qui vous entoure. Découvrez la gouache, avec ce livre qui vous enseignera pas-à-pas comment utiliser ce médium. Proche de l'aquarelle avec le côté plus couvrant de l'acrylique, la gouache sèche rapidement et permet d'obtenir des couleurs lumineuses, des textures variées et un beau rendu mat. Les 30 leçons proposées par Emma Block s'inspirent de la vie quotidienne, avec des projets simples comme le café du matin ou les beaux citrons du marché, à des sujets plus complexes comme les animaux ou même les portraits de votre famille et de vos amis. Le tout accompagné des instructions détaillées de l'autrice et de ses illustrations, qui vous aideront à gagner en confiance et à peindre de magnifique oeuvres.