Réglementation professionnelle et déontologie de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes DEC 1. 22 fiches de cours pour acquérir les connaissances nécessaires, 11e édition

22 fiches de cours pour acquérir les connaissances relatives à la réglementation professionnelle et déontologie de l'expert-comptable Ce livre est un outil d'apprentissage. Les auteurs y ont mis l'expérience qu'ils ont de l'examen pour permettre aux étudiants : - d'acquérir toutes les connaissances qui figurent au programme, de les revoir facilement à tout moment et de les mémoriser ; - de savoir bien utiliser les connaissances acquises pour réussir l'épreuve. Points forts - Un cours entièrement rédigé et conforme au programme - 11 fiches présentant l'expertise comptable (accès, obligation, cessations des fonctions) - 11 fiches présentant le commissariat aux comptes (nomination, mandat, cession...) - Intègre les dernières dispositions réglementant la profession