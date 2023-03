Histoires de moine et de robot Tome 2 : Une prière pour les cimes timides

Omphale et Dex quittent la nature sauvage et arrivent sur les terres humaines. A chaque étape, le robot prend conscience que sa tâche sera bien pluscompliquée qu'il ne le pensait. A sa question "de quoi avez-vous besoin ? " , il y a tant de réponses, et souvent aucune. Le simple fait de venir la poserne change-t-il pas la paix que l'humanité a su trouver ? Au fil de cette déambulation, l'amitié entre Dex et Omphale ne faiblit pas, au point même de supplanter mission et frustrations. Traduit de l'anglais par Marie Surgers. "La vision optimiste d'un monde fertile et beau qui s'est reconstruit après avoir frôlé la catastrophe. L'explorer aux côtés des deux personnages principaux est une expérience fascinante et délicieuse". Martha Wells