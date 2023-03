Stretching

Ce programme vous propose des exercices intenses entrecoupés d'une brève récupération, inspirés du HIIT (High Intensity Interval Training). Vous améliorez votre résistance et votre souffle. Vous gagnerez un coeur fortifié et une circulation sanguine plus fluide. Côté silhouette, l'organisme brûle des calories et va puiser l'énergie dont il a besoin dans les réserves de graisse, sans faire fondre vos muscles. Résultat ? On perd du gras et on gagne en muscle. La collection "7 minutes par jour" vous propose des programmes complets de remise en forme sur une durée d'un mois : 30 séances d'environ 7 minues pour un entraînement de 3 exercices, précédés d'échauffements et suivis d'un retour au calme avec des étirements. Les exercices, qui ne nécessitent que peu de matériel, peuvent être réalisés n'importe où (à la maison, au bureau ou en voyage).