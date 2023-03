Heureusement que j'étais là

Olivier Dupin propose une nouvelle version détournée du Petit Chaperon rouge où une enfilade de quiproquos changera à jamais l'histoire des personnages du célèbre conte, et pas pour le mieux... Avec son style mordant, Richard Ecrapou contribue au ton cinglant et humoristique de ce récit qui en surprendra plus d'un ! Une fillette gonflée de fierté raconte à sa mère ses bonnes actions du jour : elle est venue en aide à grand-mère Perrault, au Petit Chaperon rouge, puis au loup. Grâce à elle, tout ce beau monde aura une meilleure journée. Du moins, c'est ce qu'elle pense... Parfois, un coup de main n'en est pas un !