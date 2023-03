Les approches et les pratiques pédagogiques font sans cesse l'objet de discussions et de remises en question. Les supports de cours, eux-mêmes, sont en constante évolution, notamment avec la démocratisation du numérique. Face à la multiplicité des pratiques, des supports et outils, des publics et des objectifs d'apprentissage, l'ingénierie pédagogique se développe de façon importante. Pour autant, le jargon employé dans une littérature scientifique abondante est complexe et bien souvent source de confusions, voire de contre-sens. Se présentant sous la forme d'un dictionnaire, le Vocabulaire de l'ingénierie pédagogique s'adresse à l'ensemble du corps enseignant pour apporter un éclairage théorique et conceptuel rigoureux en pédagogie et en ingénierie de formation. Des vidéos viennent enrichir le livre en proposant des illustrations aux différentes notions abordées, à travers des regards croisés de chercheurs et de praticiens. Cet outil pratique est destiné aux enseignants et formateurs qu'ils soient expérimentés ou en formation, dans l'enseignement supérieur, ou dans l'éducation et la formation des adultes. Il constitue également un complément utile à la formation des ingénieurs et conseillers pédagogiques.