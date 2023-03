Pokémon. Jeux et cherche-et-trouve. Pikachu et ses amis de Galar

Pars à l'aventure à Galar aux côtés de Pikachu et ses amis ! Pikachu t'emmène à la rencontre de ses amis dans la belle région de Galar ! Dans ce livre d'activités, retrouve une multitude de jeux de différences et d'observation, de vrai ou faux et de cherche-et-trouve puis amuse-toi en coloriant de magnifiques scènes ! Développe aussi tes capacités de Dresseur en complétant plein d'informations sur tes Pokémon préférés ! A toi de jouer ! En plus, 150 stickers sont offerts dans ton livre ! Dans la même collection, découvre les Jeux et Cherche-et-trouve - Une Aventure à Galar.