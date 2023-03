L'insoumise et l'Irlandais ; Epouse par devoir

L'insoumise et l'Irlandais, Michelle Willingham Angleterre, 1180 Honora s'abandonne dans les bras de MacEgan. Plus rien n'existe sinon le contact brûlant de ses lèvres. Qui aurait dit qu'Ewan MacEgan, avec lequel elle a grandi, deviendrait ce conquérant si séduisant ? Ewan dont elle était follement éprise et qui n'avait déjà d'yeux que pour sa soeur, la douce Katherine... A cette pensée, Honora repousse le guerrier avec colère. Comment ose-t-il l'embrasser alors qu'il prétend à la main de Katherine ? Bouleversée, Honora s'enfuit, déterminée à tout faire pour résister à la scandaleuse attirance que le bel Irlandais exerce sur elle... Epouse par devoir, Liz Tyner Londres, XIXe siècle En renonçant à un poste de gouvernante pour suivre Wren, l'homme qui lui faisait miroiter une carrière de chanteuse, Isabel était loin de s'imaginer qu'elle tombait dans les filets d'un tenancier de maison close. Convaincue que sa vie est gâchée, elle reprend espoir lorsqu'un visiteur inespéré, le séduisant William, la sauve de ce lieu de débauche. Mais il y a un prix à payer car, pour les protéger du déshonneur, William lui propose de l'épouser... Romans réédités