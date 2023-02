Maigret de A à Z. Petite encyclopédie du commissaire à la pipe

Simenon a bâti un univers si riche et si dense autour de Maigret qu'il donne envie d'en interroger les multiples facettes et d'approfondir nos connaissances en la matière. Cette petite encyclopédie tâche de répondre à de nombreuses questions qu'on peut se poser sur le commissaire, les protagonistes qui l'entourent et les ambiances dans lesquelles il évolue. Lieux d'enquêtes, personnages, aliments et boissons consommés au cours des investigations, souvenirs d'enfance, méthodes et habitudes, liens entre le héros et son créateur, sans oublier quelques aperçus sur le style du romancier, et mille détails sur la personnalité du commissaire, c'est à une véritable exploration de la saga maigretienne que cet ouvrage vous convie.