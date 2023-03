Nouvelles d'une humanité en crise

Il devait comprendre qui était cet autre. Leur rencontre, le regard et les paroles échangés, avaient donné lieu à la signature implicite d'un pacte qui ne souffrirait aucune transgression. Un pacte signé du liquide sirupeux qui s'était échappé du corps de Charles Zondi, duquel on avait au préalable extirpé la vie au forceps, sans compassion aucune ; cet autre était un barbare". Voici un ensemble de nouvelles à chutes, plantées dans des mondes disparates et changeants, ayant toutes en commun d'aborder ces états d'âme terribles et indissociables que sont le désespoir et la résignation -et leurs antonymes l'espoir et la lutte-, la haine et l'amour, la peur et l'incompréhension. Ces courts récits pourront souvent paraître durs, ils empruntent tantôt à la science-fiction, tantôt au thriller policier, tantôt à l'héroïque-fantaisie, et se veulent être de ceux qui surprennent momentanément et touchent durablement. Ils sont le reflet des pensées tumultueuses qui, loin d'extraire tout optimisme, permettent parfois d'accéder à une certaine quiétude, transformation psychologique et physique partagée par les protagonistes qui y évoluent. Le souhait de l'auteur, Clément Zugetta, est que vous y voyiez le cheminement fantastique qu'il a tenté de tracer au travers des fondements de cet esprit humain si complexe et tortueux qu'il en est fascinant, et que vous preniez plaisir à en emprunter les sombres méandres.