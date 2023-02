Wakakué. Le chaman qui communique avec le soleil - L'initiation des Marcheurs de l'Arc-en-ciel

Dans les Andes, comme dans le monde entier, des Ordres Secrets ont existé´ pour conserver la connaissance initiatique. L'un de ces Ordres était celui des Wakakue´ ; ces derniers connaissaient les secrets de la transmutation et ceux de la connaissance supérieure au travers de l'énergie vibratoire et de la lumière. Les conquistadors et particulièrement l'église catholique persécutèrent et exterminèrent prêtres et hommes de sagesse d'Amérique. Sachant que tout ceci arriverait, les Wakakue´ et d'autres sages, ont garde´ leur connaissance dans le ventre de la terre et dans le coeur du soleil, pour qu'après 500 ans, elle puisse s'activer et se réveiller a` nouveau.