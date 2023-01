Toute l'actu 2022 - Sujets et chiffres clefs de l'actualité - 2023 mois par mois

LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE LES CLES DE COMPREHENSION DE L'ACTUALITE : - événements majeurs de l'année 2022 : guerre en Ukraine, élections présidentielles et législatives, crise économique et environnementale... - tour du monde de l'actualité, - éclairage sur les informations les plus importantes en France, en Europe, à l'international, sur des grandes thématiques. DES OUTILS POUR FACILITER LA LECTURE ET L'ANALYSE : - Des données chiffrées et commentées, cartes géopolitiques, graphiques, textes essentiels. - Lexique, index et focus sur les évènements marquants de l'année - Des illustrations, schémas et cartes qui animent visuellement les fiches thématiques tout au long de l'ouvrage OPTIMISEZ VOS CHANCES DE REUSSITE ! Un ouvrage rédigé par Pierre Savary, directeur de l'Ecole supérieure de journalisme (ESJ Lille), Adrien Tallent et Michel Derczansky. Professeur à l'Ecole supérieure de journalisme de Lille, directeur de Bruits d'Europe et de la Revue d'études israéliennes.