Marquée à vie. Une enquête de Jana Berzelius

Un meurtrier peut-il se cacher derrière le visage d'un enfant ? Norrköping, l'hiver. La procureure Jana Berzelius arrive sur la scène du meurtre d'un haut responsable de l'Immigration en Suède, assassiné dans sa maison, au bord de la mer Baltique. Quelques jours plus tard, le meurtrier est identifié. Il s'agit d'un enfant. Signe particulier, il présente sur la nuque une scarification énigmatique. Ce nom, gravé grossièrement à même la chair, provoque chez l'impénétrable Jana un véritable séisme intérieur. Car elle porte la même scarification à la base du cou. La marque d'un passé qui ne lui revient que par flashs incontrôlables. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Louis Poirier. A propos de l'autrice : En 2013, Emelie Schepp franchit les portes d'une librairie pour proposer Marquée à vie, son premier roman autoédité, sans se douter du succès éblouissant qui l'attend. Vingt-neuf traductions et près d'un million de ventes plus tard, cette Suédoise née à Motala fait désormais figure de phénomène. Elle a été élue auteur de l'année au festival de Gotland en 2016 et 2017". Emelie Schepp dynamite le polar suédois. " Le Point