Orgueil et Préjugés Le jeu de 7 familles

Le jeu de cartes indispensable pour tous les fans d'Orgueil et Préjugés ! La famille, pour Mrs Bennet, c'est important, surtout quand on a cinq filles à marier... Avec ce jeu de cartes, redécouvrez les 7 familles et soyez le premier à rassembler la vôtre, pour gagner la partie ! Bennet, Darcy, Lucas, Bingley, il ne vous reste plus qu'à choisir votre clan... Soyez clever et complétez votre famille avant que l'opprobre ne vous tombe dessus ! Un jeu de 50 cartes. 2 à 6 joueurs. Tout public Parties de 15-20 minutes.