Sciences Po Concours commun IEP. Questions contemporaines - Thèmes 2023. 40 sujets corrigés + Fil d'actu mois par mois, Edition 2023

Le tout-en-un pour réussir l'épreuve de questions contemporaines du concours commun des IEP 2023 ! Epreuve emblématique du concours commun des instituts d'études politiques (IEP), les questions contemporaines mobilisent des savoirs variés, notamment issus de la philosophie, de l'histoire, de la géographie ou encore des sciences économiques et sociales. Une bonne connaissance de l'actualité et des débats qui agitent notre société est indispensable pour discuter, étayer et mettre en perspective les arguments. Pour répondre à ces exigences, ce livre propose : - une méthode pas à pas de la dissertation ; - un cours sur les deux thèmes au programme adoptant une approche pluridisciplinaire ; - 100 textes clés, fiches de lecture et citations à connaître ; - 20 sujets blancs corrigés ; - OFFERT en ligne : 7 sujets blancs supplémentaires + un fil d'actualité mois par mois.