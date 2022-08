Newsletters

Peu de changement dans les meilleures ventes de la semaine. Le format poche continue d’asseoir sa domination du classement et L’anomalie d’Hervé Le Tellier conserve sa première place avec 13.410 exemplaires écoulés au cours des sept derniers jours. Assurant sa deuxième position avec 11.081 tomes vendus, on retrouve Trois de Valérie Perrin.

Il ne reste que quelques passages devant la juge, dans le cadre du procès opposant le gouvernement américain au groupe d'édition international Penguin Random House. Au centre de la procédure, l'acquisition potentielle de Simon & Schuster et ses conséquences sur l'industrie aux États-Unis... Les projections et prédictions des uns et des autres s'entrechoquent à la barre.

Le Décaméron, recueil de nouvelles écrites au XIVe siècle par l'Italien Jean Boccace, ou Giovanni Boccaccio en version originale, servira de base pour une future série Netflix supervisée par Kathleen Jordan. Cette dernière a déjà signé pour la plateforme Teenage Bounty Hunters.

Le Prix du Roman News, créé en 2011 par le Publicisdrugstore, dans le 8e arrondissement de Paris, s'accompagne en 2022 d'une nouvelle récompense, dédiée aux bandes dessinées. Le Prix Roman Graphique News sera décerné pour la première fois le 15 septembre prochain.

Mais aussi une purge en Russie, le livre audio en Roumanie, le nouveau film Hellraiser...