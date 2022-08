Newsletters

L'écrivain britannique Joseph Delaney est mort le 16 août 2022 à l'âge de 77 ans des suites d'un cancer, ont indiqué ses proches. « Joseph Delaney était aussi un homme d'une grande gentillesse, très attentif à ses fans français, qu’il était venu rencontrer à plusieurs reprises », a commenté son éditeur français, Bayard, qui a notamment publié tous les ouvrages de la série L'Épouvanteur.

Le groupe Embracer s’est offert, via Middle-Earth Enterprise, les droits d’exploitation sur la trilogie du Seigneur des anneaux ainsi que sur le Hobbit de J.R.R. Tolkien. La société suédoise de distribution de jeux vidéo annonce s’offrir également les droits d’exploitation d’autres œuvres de la Terre du Milieu n’ayant pas encore été exploitée via d'autres médias.

En ce mois d'août, la Biélorussie franchit le cap des deux années vécues sous un régime répressif mis en place par Alexandre Loukachenko après les résultats très contestés des élections présidentielles 2020. Les mesures liberticides du gouvernement visent particulièrement la sphère culturelle et ses représentants, pour faire taire toute volonté de dissidence.

Sur plus de 70 candidats qui ont postulé après l’appel à candidatures émis par la Mairie de Paris en novembre 2021, 18 nouveaux bouquinistes se sont installés sur les bords de Seine en 2022. Ces derniers profiteront, comme leurs prédécesseurs, d’une absence de loyer et de taxe, en échange de leur présence régulière et de leur capacité à donner son âme au centre de Paris, que ce soit pour les flâneurs ou les nombreux touristes.

