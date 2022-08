Newsletters

Aux États-Unis, l'été reste chaud pour les bibliothécaires et un certain nombre d'ouvrages, victimes de tentatives de censure à n'en plus finir, si bien qu'un événement, au moins, survient chaque jour. Livres hors-la-loi, postes ou financement remis en cause... Les formes sont variées, mais les dégâts à la liberté de lire et de s'informer sont toujours importants.

Les développements récents de l'intelligence artificielle provoquent des sentiments qui vont de l'admiration enthousiaste à la perplexe inquiétude. Que réservent ces progrès ? L'humain sera-t-il bientôt obsolète, ou en perte de libre arbitre ? L'IA semble en tout cas en mesure de porter un coup sévère aux habitudes germanopratines en révélant, bien avant les jurés, les visages des lauréates et lauréats des prix de la rentrée littéraire...

On se souvient du phénomène Paris est une fête (trad. Marc Saporta et Claude Demanuelli), d’Ernest Hemingway, après l’attentat du Bataclan du 13 novembre 2015. L’achat et la lecture de ce récit posthume des multiples séjours de l’américain dans la capitale française avaient matérialisé ce front contre l’obscurantisme. Cette idée semble revenir partout dans le monde à l’occasion de l’agression au couteau subie par Salman Rushdie. En effet, l’œuvre qui a causé la fatwa contre le Booker Prize 1981, Les Versets sataniques, s’arrache, comme une humble manière de s’engager pour la liberté d’expression.

Parallèlement à Pinocchio, qu'il coréalise avec Mark Gustafson pour la plateforme Netflix, Guillermo del Toro a réuni des réalisateurs pour une série d'horreur anthologique, avec 8 récits et autant d'épisodes. Si del Toro signe lui-même deux scénarii, on compte un certain nombre d'adaptations de classiques du genre...

