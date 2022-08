Newsletters

Ces dernières années ont vu une redécouverte de grandes artistes féminines sous-évaluées à leur époque ou par la postérité. Aujourd’hui, les Natalie Barney, Lee Miller, et autre Renée Vivien sont retrouvées comme des pionnières. Femmes libres, torturées ou talentueuses, elles reviennent en force dans l’actualité à travers des éditions inédites, des émissions ou encore des expositions qui leur sont consacrées.

Les vacances sont un moment propice à la lecture et aux livres : l'afflux de temps libre ouvre de nouvelles perspectives, multiples. L'occasion de lâcher prise, mais aussi de sortir de ses habitudes en matière de littérature, d'explorer des sentiers méconnus... Sur son lieu de vacances, Henri Mojon, président des Éditions du Net, a ainsi fait une rencontre inattendue... et inoubliable.

Pour comprendre les langages et les symboles de la « magie » occidentale, il faut avoir fait son catéchisme ou posséder une bonne connaissance des écrits bibliques et chrétiens. Le livre de la Bible sur lequel se sont le plus appuyés la plupart de ces auteurs, entre vision et science de la subjectivité, est celui de l’Apocalypse. Parmi ses textes étranges et souvent hermétiques, l’un des plus célèbres est le Clavis Inferni (La Clé de l’Enfer). Rempli d’invocations, de sceaux cryptiques et de peintures d’êtres surnaturels, il reste toujours aussi fascinant.

Le format poche a clairement le vent en poupe en ces mois estivaux. L'anomalie, d'Hervé Le Tellier, reste rivé en première place avec plus de 15.000 exemplaires écoulés en cette semaine 31. Il est toujours talonné par Trois, de Valérie Perrin (12.300 exemplaires), tandis que Skidamarink de Guillaume Musso se hisse en troisième position (10.600 exemplaires).

Mais aussi Le Petit Nicolas, une icone de la librairie, Fantômas...