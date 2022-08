Newsletters

Bien loin de l'épouvantail woke, une véritable vague de censure s'abat sur les États-Unis depuis plusieurs mois, avec des conséquences désastreuses dans les bibliothèques, notamment. En Floride, un district scolaire affuble désormais certains ouvrages d'une étiquette destinée à prévenir les parents des dangers d'une telle lecture pour leurs enfants...

L’écrivain et ancienne figure des médias russes Viktor Chenderovitch est officiellement considéré par le pouvoir poutinien comme une menace extérieure. L’auteur de 64 ans a en effet été condamné à une amende de 10.000 roubles (160 €) par le tribunal du district de Preobrazhensky pour n’avoir pas accompagné ses publications de la mention « agent étranger ». Plus précisément, l’écrivain russe a été condamné pour « non-respect du statut d’agent étranger ».

Non content d'avoir fait des classements des meilleures ventes son territoire, le pirate Luffy étend son emprise sur le cinéma, avec un nouveau film en salles, One Piece : Red. Goro Taniguchi, qui avait dirigé One Piece — Defeat The Pirate Ganzak!, supervise l'ensemble.

Katsuhiro Ōtomo reste pour beaucoup l'auteur du manga culte Akira, ainsi que le réalisateur de son adaptation tout aussi incontournable. Mais l'artiste ne s'est pas limité à cette œuvre, et ses prochains travaux sont très attendus. Si le long-métrage d'animation Orbital Era n'avance pas trop, c'est peut-être parce qu'Ōtomo prépare un nouveau manga...

Mais aussi la Drac d'Île-de-France, une bibliothèque virtuelle, un prix européen...