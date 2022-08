Newsletters

En partenariat avec les libraires Furet du Nord et Decitre, ActuaLitté propose de découvrir leurs 8 coups de coeur de la rentrée. Des romans qui seront prochainement à découvrir, et que les libraires ont décidé de chroniquer devant un micro. Une sélection éclectique d’oeuvres qui rythmeront assurément cette rentrée… Et dont nous vous aurons parlé un peu avant tout le monde…

La Châtelaine de Vergy : si cette romance courtoise est pour le moins oubliée, ou alors connue des seuls passionnés de la période, elle était en revanche très populaire au milieu du XIIIe siècle. Le succès était tel que l’œuvre a reçu une adaptation en bande dessinée. À cette époque, qui n’avait pas inventé cette forme à proprement parler, le support est une boîte en ivoire. Sexe, trahison, morts, tous les ingrédients des plus grands succès sont présents...

Disponibles en France grâce à la traduction d’Elsa Damien, les quatre tomes de L’amie prodigieuse d’Elena Ferrante ont connu un fantastique succès. Dans la continuité de cette série, dont la saison 3 a été diffusée en début d’année, cette fresque napolitaine revient, cette fois en bande dessinée. Chiara Lagani et Mara Cerri ont donné vie aux jeunes filles, dans un copieux volume sorti fin mai en Italie.

Autrice de 3 romans et pilier des éditions québécoises Mémoire d’encrier, Yara El-Ghadban est également traductrice. Celle qui a grandi entre plusieurs langues et cultures a accepté de nous parler de son travail de traductrice, comme de nous éclairer sur les spécificités du statut de traducteur en Amérique du Nord. Son ambition : faire passer au mieux la voix d’un auteur dans le respect de l’intégrité de sa langue.

