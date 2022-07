Newsletters

La diffusion-distribution, en tant qu'élément de la chaine du livre, est régulièrement mise en avant — pas forcément pour les meilleures raisons. Mais ces activités des représentants et distributeurs occultent souvent d'autres flux, plus discrets, mais non moins importants. Ainsi, à Paris, de nombreux coursiers relient éditeurs, notamment des indépendants, et librairies.

Pas de congés pour la liberté d’expression : pas non plus pour l’oppression. Après la décision d’un tribunal des Philippines, loin d’être exemplaire en tant que démocratie, l’opinion internationale s’étrangle. Au point que les Nations Unies s’en mêlent. Et, une fois de plus, le président réélu Ferdinand Marco Jr se fait traiter de fameux noms d’oiseaux…

Moins impressionnant que la pléthore de révélations chez Marvel, DC n’est pas en reste face au hall H de la Comic con international de San Diego. Longs métrages, suites et films d’animation : le programme des studios Warner s’étoffe gentiment sans toutefois citer Zack Snyder…

Depuis le 20 juillet et jusqu’au 26, l’annuelle Foire du livre de Hong Kong bat son plein. Pour autant, parmi les exposants, plusieurs éditeurs d’ouvrages politiques sont absents des allées et ceux qui ont réussi à se faire une place ont été sommés d’être prudents dans leurs choix éditoriaux. Une nouvelle forme de censure strictement appliquée par les autorités de la ville.

