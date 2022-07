Newsletters

Dans plusieurs États, la révocation du droit américain à l'avortement fait d'ores et déjà des victimes. L'accès à des solutions médicales et sécurisées se restreint, tout comme celui à l'information. Dans l'Oklahoma, une note interne ordonne ainsi aux bibliothécaires de ne plus renseigner les usagers sur les solutions d'avortement, et même de ne plus utiliser le terme « avortement ».

Depuis le 24 juin, et jusqu’au 6 novembre, le musée des Beaux-Arts de Rouen organise une exposition autour de la figure littéraire mythique de Nadja, muse surréaliste au destin tragique. En parallèle, Gallimard édite un catalogue d’exposition riche en articles pointus et illustrations. Parmi les contributeurs, on trouve celui qui connut André Breton à la fin de sa vie, et participa au mouvement surréaliste dernière forme, Georges Sebbag. Il a accepté d'évoquer sa Nadja, fruit de décennies entourés en esprit des figures du mouvement qui redécouvrit Lautréamont ou encore Alfred Jarry.

Le Centre Pompidou, à Paris, accueillera à partir du mois d'octobre prochain une exposition autour du travail musical et poétique de Soundwalk Collective et Patti Smith. S'y associera un concert, bien sûr, mais aussi un Patti Smith Poetry Day international, les 22 et 23 octobre.

Secret de polichinelle, qui parfois fuite lors d’une indiscrétion habilement manœuvrée, le rachat de Lagardère par Vivendi fait l’objet de multiples surveillances. À commencer par la Commission européenne, explique Éditions Multimédi@, en tant que première concernée. Si la notification du rachat doit s’effectuer en septembre, l’enquête, elle suit déjà son cours. Avant de prendre congé, imaginons un autre état des lieux...

